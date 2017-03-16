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Василий Уткин: Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денег

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Телекомментатор Василий Уткин считает, что пришло время «Реалу» подыскивать нового центрального нападающего.

- «Реалу» надо найти другого центрфорварда вместо Морате. Думаю, он захочет уйти, этот футболист нравится Конте. Главная трансферная цель клуба, думаю, в ближайшее годы – это Пауло Дибала. Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денег, - цитирует Уткина «Спорт FM».  

Напомним, что Роналду выступает за «Реал» с 2009 года, Мората является игроком мадридского клуба с 2016 года. Дибала в настоящее время играет за «Ювентус». В текущем сезоне 23-летний форвард провел в серии А 21 матч, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. 

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