Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Международная федерация самбо попросила автора Ждуна создать логотип организации

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков обратился с открытым письмом к скульптору Маргрит ван Брифорт с просьбой создать новый логотип организации.

Скульптор из Голландии стала известна благодаря созданию образа Homunculus Loxodontus, которого в России стали называть Ждун.

«На наш взгляд, образ самбиста является полной противоположностью «ждуна», «антиждуном». В общественном сознании самбист – это активный человек, человек действия, занимающийся спортом, готовый в любой момент сделать шаг к цели. Вы как никто могли бы максимально точно отразить образ самбиста в своем творчестве, создав своеобразный антипод своему творению», – приводит Lenta.ru текст письма Шестакова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футбол
Василий Уткин: Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денег
Футбол
Самир Насри: Варди – обманщик, мне хотелось поговорить с ним, но вокруг было много камер
Футбол
Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Хоккей
Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News
все новости