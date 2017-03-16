Международная федерация самбо попросила автора Ждуна создать логотип организации

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков обратился с открытым письмом к скульптору Маргрит ван Брифорт с просьбой создать новый логотип организации.

Скульптор из Голландии стала известна благодаря созданию образа Homunculus Loxodontus, которого в России стали называть Ждун.

«На наш взгляд, образ самбиста является полной противоположностью «ждуна», «антиждуном». В общественном сознании самбист – это активный человек, человек действия, занимающийся спортом, готовый в любой момент сделать шаг к цели. Вы как никто могли бы максимально точно отразить образ самбиста в своем творчестве, создав своеобразный антипод своему творению», – приводит Lenta.ru текст письма Шестакова.