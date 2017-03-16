Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Хайдук» проведет два матча без зрителей за попытку фаната напасть на судью

Источник:  RT на русскомКомментарии

Хорватский клуб «Хайдук» проведет два матча при пустых трибунах из-за агрессивного поведения одного из фанатов во время матча национального чемпионата с «Риекой», сообщает RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Встреча «Хайдук» - «Риека» была прервана выбежавшим на поле фанатом команды из Сплита, попытавшимся напасть на арбитра с металлическим прутом.

Капитан «Хайдука» Зоран Нижич уговаривал вооруженного фаната по собственной воле покинуть пределы поля, и лишь после этого в ситуацию вмешались стюарды и правоохранительные органы. 

Матч между «Хадуком» и «Риекой» в рамках 24-го тура чемпионата Хорватии завершился со счетом 1:1.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Восьмая Миля. 8 историй про самого яркого игрока ФНЛВосьмая Миля. 8 историй про самого яркого игрока ФНЛДа не обидятся Панченко с Зыряновым, самый яркий в ФНЛ теперь – форвард «Тосно» Артем Милевский.Нобель Арустамян: Новым клубом Гасилина, скорее всего, станет «Хайдук»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем твиттере сообщил, что хорватский «Хайдук» может арендовать нападающего «Зенита-2» Алексея Гасилина.Владимир Шаран: По игре «Александрия» ничем не уступала «Хайдуку», кроме мастерства и опытаГлавный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился впечатлениями после первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Хайдука». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.Пьяца передумал переходить в «Милан» и станет игроком «Ювентуса»Полузащитник загребского «Динамо» Марко Пяьца перейдет в «Ювентус». Ранее сообщалось, что он станет игроком «Милана».Пьяца близок к переходу из загребского «Динамо» в «Милан»Полузащитник загребского «Динамо» Марко Пяьца может покинуть клуб в ближайшее время. Вероятно, он станет игроком «Милана».«Бизнес Online»: «Рубин» в ближайшее время объявит о трансфере Цакташа«Рубин» в ближайшее время объявит о трансфере Мийо Цакташа из «Хайдука», сообщает «Бизнес Online».«Рубин» заинтересован в услугах полузащитника «Хайдука» ЦакташаПолузащитник «Хайдука» Мийо Цакташ может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает Vecernji List.Агент Милевского: «Сплит» расторг контракт с Артемом не из-за пьяного вожденияАгент бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского Александр Панков прокомментировал расторжение контракта со «Сплитом». Он заявил, что Артем не водил машину нетрезвым, как сообщали хорватские СМИ.Артем Милевский: Расставшись с «Хайдуком» я простил клубу долг 100 тысяч евроЭкс-нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал свой уход их хорватского «Хайдука», а также поделился планами по поводу поисков нового клуба.Артем Милевский: Сидеть в 30 лет на лавке и смотреть, как ребята играют в футбол, мне не очень интересноЭкс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский объяснил причины ухода из хорватского «Хайдука».Калиниченко: Дорасти до уровня Шевченко Милевскому уже не сужденоЭкс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил перспективы экс-форварда сборной Украины Артема Милевского.Милич сменил «Ростов» на «Хайдук»Защитник «Ростова» Хрвое Милич стал игроком «Хайдука», сообщает официальный сайт клуба из Сплита.«Хайдук» на выезде переиграл «Стремсгодсет» и вышел в 4-й квалификационный раунд ЛЕНорвежский «Стремсгодсет» на своем поле проиграл хорватскому «Хайдуку» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Милевский может продолжить карьеру на Кипре или в КитаеУкраинский форвард «Хайдука» Артем Милевский рассматривает предложения от клубов их Кипра и Китая. Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков.Защитник «Ростова» Хрвое Милич находится на просмотре в «Хайдуке»Защитник «Ростова» Хрвое Милич с большой долей вероятности покинет донской клуб.Милевский может перейти в «Габалу» или «Нефтчи»Украинский форвард «Хайдука» Артем Милевский может продолжить карьеру в азербайджанских клубах. Об этом сообщают местные СМИ.Милевский продолжит выступать за «Хайдук»Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, который сейчас выступает за хорватский «Хайдук», заявил, что он останется в команде.Артем Милевский: Сейчас мы прекрасно общаемся с Сашей АлиевымУкраинский нападающий рассказал, что обиды в прошлом.Фанаты своего дела. 10 удивительных перфомансов из футбольного подземельяФанаты своего дела. 10 удивительных перфомансов из футбольного подземельяSovsport.ru изучил фанатские блоги и нашел несколько доказательств того, что любовь к футболу найдет себя даже в самых невероятных уголках планеты.«Днепр» сыграл вничью с «Хайдуком» и вышел в групповой раунд Лиги ЕвропыМатч раунда плей-офф Лиги Европы между хорватским «Хайдуком» из Сплита и днепропетровским «Днепром» завершился вничью. Итоговый счет — 0:0.
Футбол
Василий Уткин: Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денег
Футбол
Самир Насри: Варди – обманщик, мне хотелось поговорить с ним, но вокруг было много камер
Футбол
Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Хоккей
Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News
все новости