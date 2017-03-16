«Хайдук» проведет два матча без зрителей за попытку фаната напасть на судью

Хорватский клуб «Хайдук» проведет два матча при пустых трибунах из-за агрессивного поведения одного из фанатов во время матча национального чемпионата с «Риекой», сообщает RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Встреча «Хайдук» - «Риека» была прервана выбежавшим на поле фанатом команды из Сплита, попытавшимся напасть на арбитра с металлическим прутом.

Капитан «Хайдука» Зоран Нижич уговаривал вооруженного фаната по собственной воле покинуть пределы поля, и лишь после этого в ситуацию вмешались стюарды и правоохранительные органы.

Матч между «Хадуком» и «Риекой» в рамках 24-го тура чемпионата Хорватии завершился со счетом 1:1.





