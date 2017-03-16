Леонид Вайсфельд: Мы точно не вели переговоров с Будаем

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с голкипером «Тампы-Бэй» Петером Будаем.

– Нет, конечно, Будай может продолжить карьеру в «Салавате», как и все остальные вратари, у которых заканчивается контракт, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Вайсфельда. – Но с ним мы переговоров точно не вели, я об этом ничего не знаю.

– Эта информация, похоже, основана на слухе, который ходил ранее, что клуб ведет переговоры с неким словацким вратарем.

– Мы вообще с вратарями переговоров не вели на сегодняшний день. Для нас важно найти тренера.

Напомним, в нынешнем сезоне основным голкипером «Салавата Юлаева» был швед Никлас Сведберг, который в 48 матчах регулярного чемпионата одержал 14 побед, отразил 89,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,99 шайбы за игру.