Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Вайсфельд: Мы точно не вели переговоров с Будаем

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с голкипером «Тампы-Бэй» Петером Будаем.

– Нет, конечно, Будай может продолжить карьеру в «Салавате», как и все остальные вратари, у которых заканчивается контракт, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Вайсфельда. – Но с ним мы переговоров точно не вели, я об этом ничего не знаю.

– Эта информация, похоже, основана на слухе, который ходил ранее, что клуб ведет переговоры с неким словацким вратарем.
– Мы вообще с вратарями переговоров не вели на сегодняшний день. Для нас важно найти тренера.

Напомним, в нынешнем сезоне основным голкипером «Салавата Юлаева» был швед Никлас Сведберг, который в 48 матчах регулярного чемпионата одержал 14 побед, отразил 89,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,99 шайбы за игру.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо», бейся за тренера! Пять случаев, когда команды не сдались, теряя вожака«Динамо», бейся за тренера! Пять случаев, когда команды не сдались, теряя вожака«Советский спорт» вспоминает события, когда команды, неожиданно лишившись главного тренера, не утратили мощь и волю к победе.Сыграет ли «Динамо» в честь Чернышева? Превью матчей в Западной конференцииСыграет ли «Динамо» в честь Чернышева? Превью матчей в Западной конференцииАнонс сегодняшних матчей Кубка Гагарина.Сэйв Кошечкина и курьезный гол Свитова. Видеообзор Кубка ГагаринаСэйв Кошечкина и курьезный гол Свитова. Видеообзор Кубка ГагаринаСамые яркие моменты четвертых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.Гендиректор «Динамо СПб»: Петербургу нужна вторая команда в КХЛ, но разговоры о нашем вступлении в лигу преждевременныГенеральный директор «Динамо СПб» Сергей Черкас в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможном включении петербургского клуба в КХЛ.Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey NewsРоссийский нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилл Капризов возглавил рейтинг самых перспективных молодых игроков 2017 года по версии американского издания The Hockey News.ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Локомотивом».СКА – «Динамо» (Москва). Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА сыграет с московским «Динамо».ЦСКА не попал в «золотую сотню». Рейтинг посещаемости хоккейных арен ИИХФЦСКА не попал в «золотую сотню». Рейтинг посещаемости хоккейных арен ИИХФПобедитель регулярного чемпионата КХЛ - ЦСКА - не вошел в топ-100 самых посещаемых клубов Европы.Федор Канарейкин: Файзуллин? Если ты хороший парень, то это еще не всеГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.Зинэтула Билялетдинов: Варнаков все делает для команды, я доволен имГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.Фурха подвел тыл! Курьезный гол в начале матча стал для омичей роковым (видео)Фурха подвел тыл! Курьезный гол в начале матча стал для омичей роковым (видео)«Ак Барс» вырывает победу у «Авангарда» в четвертом поединке не без помощи удачи с самым любимым для казанцев счетом – 2:1.«Ак Барс» повел в серии с «Авангардом» со счетом 3-1«Ак Барс» дома обыграл «Авангард» (2:0) в четвертом матче серии ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.Эдуард Занковец: В серии «Металлург» – «Барыс» победил сильнейшийГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итог серии второго раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».Врач «Динамо»: Орешкину стало лучше, есть надежда, что он приедет в ПетербургГлавный врач московского «Динамо» Валерий Конов рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Орешкина.Кошечкина поздравили! «Металлург» стал первым полуфиналистом Кубка ГагаринаКошечкина поздравили! «Металлург» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина«Магнитка» одержала победу и в четвертом матче серии, ставшем для ее вратаря Василия Кошечкина 500-м в КХЛ.«Магнитка» обыграла «Барыс» и вышла в полуфинал Кубка Гагарина«Барыс» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:3 ОТ) в четвертом матче ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.«Ак Барс» – «Авангард» - 2:1. Как это былоВ четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с «Авангардом».Кинэн возглавит «Куньлунь»Новым главным тренером китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» станет канадский специалист Майк Кинэн. Он заменит на этом посту Владимира Юрзинова-младшего.КХЛ: До 30 апреля любые утверждения о составе клубов-участников следующего чемпионата – преждевременныПресс-служба КХЛ прокомментировала информацию, что «Медвешчак» покидает лигу и в следующем сезоне будет играть Австрийской хоккейной лиге.Тотальная распродажа, три защитника в заявке и Джастин Бибер на тренировкеТотальная распродажа, три защитника в заявке и Джастин Бибер на тренировкеВспомним последний – и самый кошмарный – сезон «Медвешчака» в нашей лиге.
Футбол
Василий Уткин: Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денег
Футбол
Самир Насри: Варди – обманщик, мне хотелось поговорить с ним, но вокруг было много камер
Футбол
Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Хоккей
Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Леонид Вайсфельд
Леонид Вайсфельдвсе новости
Петер Будай
Петер Будайвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости