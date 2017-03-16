Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Якушев: Пока РУСАДА не восстановит аккредитацию, нам сложно что-то требовать

Источник:  Znak.comКомментарии

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал, сможет ли Тюмень вернуть «отобранный» у России чемпионат по биатлону 2021 года.

Главная проблема, которая мешает Тюмени вернуть себе ЧМ-2021, по словам Якушева, — отсутствие в России субъекта, который мог бы отстаивать права города.

- Само решение (об отмене проведения ЧМ) было принято с процессуальными нарушениями. Никто не мешает отыграть назад, выполнить все процедуры и забрать чемпионат обратно. Но наше российское антидопинговое агентство РУСАДА потеряло аккредитацию во Всемирной антидопинговой ассоциации WADA, и пока ее не восстановит, нам сложно будет чего-то требовать. Мяч на стороне РФ, к РУСАДА Тюмень не имеем отношения. Вчера вот новый министр спорта РФ Колобков заявил, что подписана с WADA дорожная карта по поводу дальнейших отношений с Россией. Если она будет выполнена и РУСАДА получит право стать членом WADA либо на уровне Международного олимпийского комитета будет принято решение, что от лица РФ сможет работать другое устраивающее WADA агентство, тогда можно будет на что-то надеяться. Сейчас ситуация такая, что нашего регионального ресурса просто недостаточно, - цитирует Якушева Znak.com.

Ранее Международный союз биатлонистов объявил о том, что Тюмень теперь уже официально лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. В нынешнем сезоне Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. В следующем сезоне этап Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25 марта.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Расписание трансляций этапа Кубка мира в Холменколлене17 марта стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2016/17. Он пройдет в норвежском Холменколлене.Фуркад решил выступить на этапе Кубка мира в ХолменколленеФранцуз Мартен Фуркад примет участие в заключительном этапе Кубка мира-2016/17.Александр Тихонов: В российском биатлоне нужно проводить чистку бульдозеромЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги выступления сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Контиолахти.«Сравнивать Фуркада и Бьорндалена – все равно, что сравнивать Пеле и Марадону»«Сравнивать Фуркада и Бьорндалена – все равно, что сравнивать Пеле и Марадону»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, где россияне остались без наград.IBU может не включить этап в Тюмени в календарь следующего сезонаКубок мира в сезоне 2017/2018 может пройти без этапа в Тюмени. Международный союз биатлонистов (IBU) может составить календарь следующего сезона без российского этапа, если расследование по докладу Ричарда Макларена не завершится к августу.Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в ХолменколленеТренерский штаб сборной России определился с составом на заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.Дмитрий Васильев: Нас подкосила плохая стрельбаДмитрий Васильев: Нас подкосила плохая стрельбаЗавершился 8-й этап Кубка мира. «Советский спорт» задал пять актуальных вопросов двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву.Шипулин промахнулся, Волков не выспался. Как россиян штормило в КонтиолахтиШипулин промахнулся, Волков не выспался. Как россиян штормило в КонтиолахтиВ Контиолахти завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону.Бронза уплыла. Как россияне потеряли медаль в смешанной эстафетеБронза уплыла. Как россияне потеряли медаль в смешанной эстафетеНесмотря на неудачное начало, сборная России до последней стрельбы претендовала на медаль в смешанной эстафете.Франция выиграла эстафету в Контиолахти, Германия – вторая, Россия – четвертаяСборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на предпоследнем этапе Кубка мира в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Есть вопросы к тренерам женской сборной – невозможно так плохо выступать!Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Наши очень плохо стрелялиДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.Кубок мира. Смешанная эстафета. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).Букмекеры не видят Россию в призерах смешанной эстафетыБукмекерские конторы выставили котировки на смешанную эстафету, которая пройдет сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти.Алексей Волков: Вчера 12 часов добирался в Контиолахти из ЭстонииРоссийский биатлонист Алексей Волков прокомментировал свое выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Зачем наступать на те же грабли – ставить Виролайнен в эстафету?Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги супермикста на 8-м этапе Кубкам мира по биатлону.Дарья Виролайнен: У меня затряслись ноги, не справилась со стрельбойРоссийская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти.Австрия выиграла супермикст в Контиолахти, россияне – 14-еСборная Австрии выиграла супермикст в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону.Кубок мира. Супермикст. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию супермикста на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).Габриэла Коукалова: Дальмайер – просто зверь. Ей нужно выступать в отдельной категорииЧешская биатлонистка Габриэла Коукалова подвела предварительные итоги Кубка мира-2016/17.
Футбол
Василий Уткин: Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денег
Футбол
Самир Насри: Варди – обманщик, мне хотелось поговорить с ним, но вокруг было много камер
Футбол
Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Хоккей
Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News
все новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости