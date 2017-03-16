Владимир Якушев: Пока РУСАДА не восстановит аккредитацию, нам сложно что-то требовать

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал, сможет ли Тюмень вернуть «отобранный» у России чемпионат по биатлону 2021 года.

Главная проблема, которая мешает Тюмени вернуть себе ЧМ-2021, по словам Якушева, — отсутствие в России субъекта, который мог бы отстаивать права города.

- Само решение (об отмене проведения ЧМ) было принято с процессуальными нарушениями. Никто не мешает отыграть назад, выполнить все процедуры и забрать чемпионат обратно. Но наше российское антидопинговое агентство РУСАДА потеряло аккредитацию во Всемирной антидопинговой ассоциации WADA, и пока ее не восстановит, нам сложно будет чего-то требовать. Мяч на стороне РФ, к РУСАДА Тюмень не имеем отношения. Вчера вот новый министр спорта РФ Колобков заявил, что подписана с WADA дорожная карта по поводу дальнейших отношений с Россией. Если она будет выполнена и РУСАДА получит право стать членом WADA либо на уровне Международного олимпийского комитета будет принято решение, что от лица РФ сможет работать другое устраивающее WADA агентство, тогда можно будет на что-то надеяться. Сейчас ситуация такая, что нашего регионального ресурса просто недостаточно, - цитирует Якушева Znak.com.

Ранее Международный союз биатлонистов объявил о том, что Тюмень теперь уже официально лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. В нынешнем сезоне Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. В следующем сезоне этап Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25 марта.

