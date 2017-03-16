Мешков отстранен от обслуживания матча «Урал» - «Рубин»

Арбитр Виталий Мешков отстранен от обслуживания матча 20-го тура чемпионата России «Урал» - «Рубин», сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

- Судья Мешков допустил ошибку в матче 17-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Краснодар», не назначив в одном из игровых эпизодов пенальти. Он будет заменен на другого арбитра, - сказал Бутенко ТАСС.

На матч назначен другой арбитр - Артем Чистяков. Игра «Урал» - «Рубин» состоится 18 марта на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.

После 19 туров «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Рубин» расположился на девятой строчке.