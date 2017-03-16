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Гендиректор «Динамо СПб»: Петербургу нужна вторая команда в КХЛ, но разговоры о нашем вступлении в лигу преждевременны

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Динамо СПб» Сергей Черкас в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможном включении петербургского клуба в КХЛ.

- «Медвешчак» покинул КХЛ, и эксперты высказались о том, что заменить его надо вторым клубом из Петербурга. Насколько реально уже в следующем сезоне заявить «Динамо СПб» в лигу?
- От ухода «Медвешчака» КХЛ и российский хоккей ничего не потеряют. Это не был клуб, который давал возможность лиге расти. Это был проект, который работал, но не в том виде, в каком хотелось бы. У нас пока нет планов на вступление в КХЛ в следующем сезоне, потому что мы всего первый год играем в ВХЛ. Мы стараемся с каждым годом развиваться на всех уровнях: хоккейном, административном, по работе с болельщиками. На сегодняшний день разговоры о «Динамо СПб», как он кандидате на вступление в КХЛ, преждевременны. У нас нет смысла форсировать этот процесс: войти куда-то легко, а вот удержаться непросто.

- IIHF опубликовал список топ-100 самых посещаемых клубов Европы. В него не попал московский ЦСКА, а вы там есть. Неожиданно, что на вас пошел народ?
- Если честно, для нас это неожиданность, но у нас подобралась очень сильная пиар-служба, которая занимается организацией матчей. Город живет хоккеем. Мне кажется, Петербургу нужна еще одна команда. Люди просто так бы не ходили, если бы не было интереса, - сказал Черкас в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в 2016 году «Динамо СПб» вошел в ВХЛ. В регулярном чемпионате бело-голубые заняли 12-е место. В 1/8 финала Братины подопечные Леонида Тамбиева одолели нефтекамский «Торос», счет в серии 4-2. В четвертьфинале петербуржцы играют с усть-каменогорским «Торпедо», счет в серии пока 1-1.

Команда заняла 86-е место в списке ста самых посещаемых хоккейных клубов Европы.

Ранее стало известно, что «Медвешчак» покинет КХЛ и следующий сезон начнет в Австрийской хоккейной лиге.

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