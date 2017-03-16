Каспер извинился за сравнение отношения к спортсменам из России с политикой Гитлера

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Международная лыжная федерация подала апелляцию в CAS по делу Йохауг Международная лыжная федерация (FIS) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Антидопингового комитета Норвегии по делу олимпийской чемпионки Терезы Йохауг.

Николай Зимятов: FIS отстранила наших лидеров, а мы без них блестяще выступили на ЧМ Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.

Президент FIS: Решение по отстраненным российским лыжникам должен принять МОК Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер прокомментировал ситуацию вокруг титулованных российских лыжников, отстраненных от соревнований.

Президент FIS: Я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспорта Президент FIS Джанфранко Каспер рассказал, что выступает за суровые меры в отношении нарушивших антидопинговые правила, но против того, чтобы отстранять атлетов только из-за их гражданства

40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы Заместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Инггард Лерей рассказал, что более 40 % лыжников страдают от астмы.

Елена Вяльбе: FIS согласилась на ускоренное рассмотрение дел отстраненных лыжников Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) согласилась на процедуру ускоренного рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) дел временно отстраненных лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранение Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из- за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает Langrenn.

Елена Вяльбе: ФЛГР оспорит в CAS отстранение Легкова и Белова Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с адвокатом Александра Легкова и Евгения Белова Кристофом Вишеманном оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе временное отстранение лыжников сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Адвокат: Временное отстранение лыжников Легкова и Белова оставлено в силе Христоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, заявил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе решение о временном отстранении спортсменов из РФ.

Отстраненным лыжникам разрешили тренироваться в составе сборной России Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила временно отстраненным лыжникам проводить тренировки в составе сборной России.

ФЛГР направила в FIS объяснение в связи с участием Вылегжанина в чемпионате Удмуртии Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) направила объяснение в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в связи с участием временно отстраненного российского лыжника Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии.

Адвокат: У FIS было недостаточно оснований отстранять Легкова и Белова от соревнований Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн прокомментировал ситуацию с отстранением спортсменов.

Лыжницы Иванова и Шаповалова отправили FIS объяснительные по поводу допингового скандала Российские лыжницы Юлия Иванова и Евгения Шаповалова представили Международной федерации лыжного спорта (FIS) письменные объяснения по делу об их отстранении от соревнований в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Квебек примет перенесенный из Тюмени финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам Квебек (Канада) примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам, ранее перенесенный из Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Легков и Белов дадут показания по допинговому делу 13 января Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет слушание по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 13 января в формате видеоконференции.

Президент FIS: Насколько мы знаем, Устюгов не причастен к допинг-скандалам Президент FIS Джанфранко Каспер рассказал, что у него нет информации о причастности российского спортсмена Сергея Устюгова к допинг-скандалам.

На этапе КМ в Санта-Катерине отменены соревнования по скоростному спуску среди мужчин Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте сообщила об отмене из-за погодных условий соревнований по скоростному спуску среди мужчин.

Лыжники Легков и Белов потребуют отмены дисквалификации Отстраненные от соревнований российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов потребуют снять с них дисквалификацию, так как достоверных доказательств применения допинга не представлено, и спортсмены не признают решения Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает «Р-Спорт».

Легков, Белов и Вылегжанин не выступят на «Тур де Ски» Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что все трое пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).