Каспер извинился за сравнение отношения к спортсменам из России с политикой Гитлера
Президент
Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко
Каспер принес извинения за сравнение отношения к российским спортсменам с
политикой Адольфа Гитлера.
«Я искренне приношу свои извинения, если мои слова кого-то оскорбили. Мне очень жаль», – приводит insidethegames.biz слова Каспера.
Напомним, ранее 73-летний швейцарец сравнил обвинения российских спортсменов в применении допинга с Холокостом.
«Мы должны защищать чистых спортсменов, а не наказывать их. Я резко против огульных дисквалификаций, но это мое личное мнение. Я против дисквалификаций и санкций в отношении невиновных людей. Так делал Гитлер, который убивал всех евреев независимо от того, что они сделали или не сделали. Мы называем это коллективным наказанием, когда место, откуда вы пришли, делает вас виновным. Я считаю, что так не должно происходить».