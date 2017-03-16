Кристина Резцова завоевала второе «золото» к ряду на первенстве России по биатлону

На проходящем в Ханты-Мансийске первенстве России по биатлону среди юниоров разыграны комплекты наград в гонке преследования на 10 км (юниорки) и 12,5 км (юниоры). Второе «золото» к ряду оформила Кристина Резцова (ХМАО), у юниоров в этот день лучший результат показал Семен Бей (Тюменская область).

«Хотелось завоевать две золотые медали. Тем более, после победы в спринте хорошо себя чувствовала. Но, конечно, я не была уверена, что все так хорошо сложится в пасьюте. Настраивалась на хорошую стрельбу. Знала, что девчонки с первого круга пойдут догонять. Но старалась работать в своем темпе. Итогами стрельбы - всего один промах - я довольна. Тем более, что все преследовательницы гораздо больше промахивались», - рассказала после победы Кристина.

«На двух медалях точно не хочу останавливаться. Конечно, хотелось бы выиграть эстафету вместе с подругами по команде. Все-таки бегаем на родной земле. Я люблю контактные гонки, а спринт и «индивидуалку» бегать наоборот не люблю. Во-первых, нравится чувствовать дыхание соперниц. Во-вторых, к очной конкуренции я отношусь спокойно, не завожусь. И наоборот люблю смотреть, как психуют другие - мне сразу становится легче».

Победитель юниорской гонки Семен Бей: «Я доволен своим выступлением. В этой гонке не настраивался ни на какие призы. Не моя погода - я не люблю бегать, когда тепло. Очень тяжело. Просто хотелось отработать чисто на огневых рубежах. Рад, что так в итоге все завершилось. Тем более, что на финишный круг уходили вдвоем с Глебом Слободенюком, борясь за первое место. Все решалось на последнем подъеме. Мне удалось его опередить. Раньше бегал последние этапы в сингл-миксте на этапе Кубка IBU. Так что к очному соперничеству мне не привыкать. Теперь буду настраиваться на эстафету. Вся наша команда Тюменской области готова бороться за самые высшие награды. Хотя и соперники сильны. Тут и ХМАО, и Ульяновская область, и Красноярский край, и другие команды… На масс-старт тоже буду настраиваться самым серьезным образом».

Технические результаты юниорского первенства России

Гонка преследования. 10 км. Юниорки

1. Кристина Резцова (ХМАО) 31 мин 18,0 сек (1 промах).

2. Ксения Жужгова (Тюменская область) +2.26,5 (2).

3. Елизавета Каплина (ХМАО) +3.10,5 (6).

Гонка преследования. 12,5 км. Юниоры

1. Семён Бей (Тюменская область) 34.50,7 (2).

2. Глеб Слободенюк (Санкт-Петербург) +14,7 (1).

3. Вячеслав Малеев (Тюменская область) +46,0 (3).