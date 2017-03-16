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Дмитриева стала капитаном сборной России на этапе «Золотой лиги»

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Разыгрывающая «Лады» Дарья Дмитриева назначена капитаном сборной России на этапе «Золотой лиги» во Франции. Такое решение принял тренерский штаб команды во главе с Евгением Трефиловым.

– Честно говоря, я не ожидала, что стану капитаном на этот турнир, – сказала Дмитриева пресс-службе Федерации гандбола России. – Об этом на собрании команды объявил Евгений Васильевич Трефилов. Конечно, мне очень волнительно, ведь я никогда не была капитаном команды. В то же время это очень ответственно, теперь мне нельзя совершать во время матчей ошибок.

– В каком настроении команда подходит к «Золотой лиге»?
– Только в боевом! Нам хочется поскорее начать турнир. На первый матч с Норвегией будем настраиваться только на победу. Думаю, что будет интересная, боевая игра.

– Каких результатов сборная России хочет добиться на турнире?
– Наверное, для нас самое главное – наиграть состав незадолго до стыковых матчей на чемпионат мира с Польшей. Но мы также хотим и побеждать. Когда твой тренер Евгений Трефилов, нельзя отбывать номер. Мы будем стараться отобрать у наших соперников очки.

Напомним, сборная России стартует на турнире в четверг матчем с Норвегией в Ле-Мане.

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