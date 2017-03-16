Дмитриева стала капитаном сборной России на этапе «Золотой лиги»
Разыгрывающая «Лады»
Дарья Дмитриева назначена капитаном сборной России на этапе «Золотой лиги» во
Франции. Такое решение принял тренерский штаб команды во главе с Евгением
Трефиловым.
– Честно говоря, я не ожидала, что стану капитаном на этот турнир, – сказала Дмитриева пресс-службе Федерации гандбола России. – Об этом на собрании команды объявил Евгений Васильевич Трефилов. Конечно, мне очень волнительно, ведь я никогда не была капитаном команды. В то же время это очень ответственно, теперь мне нельзя совершать во время матчей ошибок.
– В каком настроении
команда подходит к «Золотой лиге»?
– Только в боевом! Нам хочется поскорее начать турнир. На первый матч с Норвегией будем настраиваться только на победу. Думаю, что будет интересная, боевая игра.
– Каких результатов
сборная России хочет добиться на турнире?
– Наверное, для нас самое главное – наиграть состав незадолго до стыковых матчей на чемпионат мира с Польшей. Но мы также хотим и побеждать. Когда твой тренер Евгений Трефилов, нельзя отбывать номер. Мы будем стараться отобрать у наших соперников очки.
Напомним, сборная России стартует на турнире в четверг матчем с Норвегией в Ле-Мане.