Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Сенников: «Локомотив» любит преподносить сюрпризы

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников в матче со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ.

- Против «Краснодара» эпизодами мне игра «Локо» очень понравилась. Если убрать ошибки в обороне, которые были, то со «Спартаком» можно сыграть строго, не дать им ничего сделать. А моменты впереди всегда будут. С тем же «Краснодаром» шансы были забить больше одного мяча. Да и «Локомотив» любит преподносить сюрпризы. Будем надеться, что и тут получится остановить победный путь «Спартака», - цитирует Сенникова «Бизнес Online».

Напомним, что матч состоится в субботу, 18 марта. После 19 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Локомотив» занимает десятую строчку. В 19-м туре железнодорожники проиграли «Краснодару» со счетом 1:2. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хави Грасия: У детей учить русский получается лучше, чем у меняГлавный тренер «Рубина» Хави Грасия оценил первые матчи команды после перерыва в чемпионате, высказался о предстоящем сопернике – «Урале» и рассказал о своих успехах в изучении русского языка.«Дальше без нас». Ловчев – о «Краснодаре» и «Ростове» в Лиге Европы«Дальше без нас». Ловчев – о «Краснодаре» и «Ростове» в Лиге ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об ответных матчах российских клубов в Лиге Европы.«Краснодар» без Смолова - что «Монако» без Фалькао. Колонка Сергея Микулика«Краснодар» без Смолова - что «Монако» без Фалькао. Колонка Сергея МикуликаЕврофеерия продолжается - и мы все еще там. «Монако» прошел «Манчестер Сити» без Фалькао, сегодня «Краснодар» попробует одолеть «Сельту».Ольга Булышева: Сейчас у меня 262 выезда за «Амкар»Ольга Булышева: Сейчас у меня 262 выезда за «Амкар»Для вас это будет новостью, но одна из самых крутых футбольных болельщиц современности живет в Перми. Зовут ее Ольга Булышева.Мешков отстранен от обслуживания матча «Урал» - «Рубин»Арбитр Виталий Мешков отстранен от обслуживания матча 20-го тура чемпионата России «Урал» - «Рубин», сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.Сергей Кирьяков: Игра с «Арсеналом» определяющая для «Зенита»Перед матчем «Зенит» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Кирьяков поделился мнением о важности предстоящей игры.Главные враги «Зенита»: докажите, что знаете их не хуже Луческу! [тест]Главные враги «Зенита»: докажите, что знаете их не хуже Луческу! [тест]В последнее время Мирче Луческу очень не нравится, что матчи «Зенита» судят москвичи.Файзулин не покинет «Зенит» до окончания контрактаПолузащитник «Зенита» Виктор Файзулин, восстанавливающийся после травмы колена, не покинет петербургский клуб до окончания контракта, сообщает Федеральное агентство новостей.Трагедия с болельщиками «Спартака». Пока вы спали (видео)Трагедия с болельщиками «Спартака». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Вход на матч «Анжи» - «Оренбург» будет свободнымРуководство «Анжи» преподнесло подарок болельщикам команды, сделав вход на матч 20-го тура РФПЛ с «Оренбургом» бесплатным, сообщает пресс-служба клуба.Минус Смолов, плюс Мамаев. Как «Краснодар» готовится к матчу с «Сельтой»Минус Смолов, плюс Мамаев. Как «Краснодар» готовится к матчу с «Сельтой»Советский спорт» рассказывает о том, как «Краснодар» готовится к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».«Краснодар» – «Сельта». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Сельтой».«Краснодар»: На матче с «Сельтой» ожидается аншлагОтветный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта», скорее всего, пройдет при заполненных трибунах. Об этом сообщили в пресс-службе российского клуба.Эдуардо Бериццо: Мы учимся на чужих ошибках и не хотим испытать судьбу «Севильи»Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» сказал, что его команда не повторит путь «Севилье», уступившей накануне «Лестеру» в Лиге чемпионов.Эдуардо Бериццо: «Сельта» надеется навязать «Краснодару» свою игруГлавный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча против «Краснодара». Напомним, что командам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.Борис Игнатьев: «Локомотив» при Семине обретает новое творческое лицоБывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился мнением о том, как изменилась команда после того, как пост ее наставника вновь занял Юрий Семин.Надо уходить, пока можешь ходить. Микулик – о Марате ИзмайловеНадо уходить, пока можешь ходить. Микулик – о Марате Измайлове«Краснодар» и Марат Измайлов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.Роланд Гиголаев: Забить «Зениту» – вдвойне приятноРоланд Гиголаев: Забить «Зениту» – вдвойне приятноКрайний защитник пермского «Амкара» поделился своими впечатлениями от матча с «Зенитом».Александр Глеб: Венгер будто читает твои мыслиАлександр Глеб: Венгер будто читает твои мыслиПолузащитник «Крыльев Советов» в интервью «Советскому спорту» – о своем состоянии, предложении из Китая и Венгере.«Зенит» запустил продажу лож нового стадиона в Петербурге на сезон-2017/18Футбольный клуб «Зенит» объявил об открытии премиальных и стандартных вип-лож новой арены на Крестовском острове.
Футбол
Василий Уткин: Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денег
Футбол
Самир Насри: Варди – обманщик, мне хотелось поговорить с ним, но вокруг было много камер
Футбол
Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Хоккей
Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Сенников
Дмитрий Сенниковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости