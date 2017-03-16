Дмитрий Сенников: «Локомотив» любит преподносить сюрпризы

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников в матче со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ.

- Против «Краснодара» эпизодами мне игра «Локо» очень понравилась. Если убрать ошибки в обороне, которые были, то со «Спартаком» можно сыграть строго, не дать им ничего сделать. А моменты впереди всегда будут. С тем же «Краснодаром» шансы были забить больше одного мяча. Да и «Локомотив» любит преподносить сюрпризы. Будем надеться, что и тут получится остановить победный путь «Спартака», - цитирует Сенникова «Бизнес Online».

Напомним, что матч состоится в субботу, 18 марта. После 19 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Локомотив» занимает десятую строчку. В 19-м туре железнодорожники проиграли «Краснодару» со счетом 1:2.