МОК создаст Независимую организацию допинг-тестирования

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

- Будет создана Независимая организация допинг-тестирования (ITA). Правление ITA будет иметь лишь полномочия наблюдателя. Правление ITA не будет иметь полномочий направлять или инструктировать руководство антидопинговой программы. ITA разработает для каждой международной федерации план тестирования, не только по видам спорта, но и по дисциплинам. Эти планы тестирования должны содержать минимальное количество тестов для каждого атлета, который хочет участвовать в мировых чемпионатах или Олимпийских играх. Количество тестов должно быть прозрачным для каждого атлета в конкретном виде спорта или конкретной дисциплине. Атлеты, не прошедшие установленного минимального количества тестов, не будут допущены к участию в чемпионатах мира или Олимпиадах, - сообщил директор МОК по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Напомним, что сегодня в столице Олимпиады-2018 Пхенчхане проходит заседание исполкома МОК. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.