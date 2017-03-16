Даниил Квят: Теперь все, на что пилоты жаловались раньше, можно забыть

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что ему нравятся новые болиды Формулы-1 как в управлении, так и по внешнему виду.

«Сейчас машины выглядят действительно классно, и они по-настоящему быстры. С точки зрения пилотирования, я готов подтвердить, они доставляют намного больше удовольствия.

Большие широкие шины, низкий центр тяжести, клевые крылья. Они действительно выглядят уникально, и это здорово для Формулы-1. Я думаю, теперь все, на что пилоты жаловались раньше, можно забыть. Потому что у нас одни из самых красивых машин за всю историю. И мне даже все равно, что люди говорят по поводу «акульих плавников». В 2008 году они тоже были, и всех это устраивало.

Единственное, чего по-прежнему не хватает, это звук. Если бы внутри стояли моторы V8, было бы еще круче. Но возможно это просто следующий шаг, давайте надеяться. Но сейчас они выглядят здорово, они очень быстры. Так что это хорошие изменения», – приводит Motorsport.com слова Квята.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.