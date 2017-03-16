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«Милан» отказался продавать Доннарумму в «Реал»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Реал» сделал предложение «Милану» по трансферу голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, но получил отказ, сообщает Football Italia.

«Милан» продолжает вести переговоры с 18-летним вратарем, который только по достижении совершеннолетия в феврале может подписать свой первый профессиональный контракт.

При этом агент Доннаруммы Мино Райола не торопится принимать условия клуба и намерен дождаться завершения сделки по продаже «Милана» китайской компании Sino-Europe Sports.

Ожидается, что первый контракт Доннаруммы не будет долгосрочным. Голкипер подпишет соглашение до 2020 года с зарплатой в три миллиона евро.

На данный момент Доннарумма провел уже 62 матча за «Милан».

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