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Российская пара Лобода и Дрозд лидирует на юниорском ЧМ после короткого танца

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд лидируют после короткого танца на юниорском чемпионате мира на Тайване.

На второй позиции американцы Рэйчел и Майк Парсонс,тройку замыкают Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин.

Еще одна российская пара Анастасия Шпилевая - Григорий Смирнов идут на четвертом месте. 

Чемпионат мира

Юниоры

Тайбэй (Китай)

Танцы

Короткий танец

1. Алла Лобода - Павел Дрозд (Россия) - 67.59,

2. Рэйчел Парсонс - Майк Парсонс (США) - 67.29, 

3. Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин - 63.38,

4. Анастасия Шпилевая - Григорий Смирнов (обе Россия) - 63.26.

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