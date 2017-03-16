Российская пара Лобода и Дрозд лидирует на юниорском ЧМ после короткого танца
Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд лидируют после короткого танца на юниорском чемпионате мира на Тайване.
На второй позиции американцы Рэйчел и Майк Парсонс,тройку замыкают Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин.
Еще одна российская пара Анастасия Шпилевая - Григорий Смирнов идут на четвертом месте.
Чемпионат мира
Юниоры
Тайбэй (Китай)
Танцы
Короткий танец
1. Алла Лобода - Павел Дрозд (Россия) - 67.59,
2. Рэйчел Парсонс - Майк Парсонс (США) - 67.29,
3. Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин - 63.38,
4. Анастасия Шпилевая - Григорий Смирнов (обе Россия) - 63.26.
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