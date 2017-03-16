Хави Грасия: У детей учить русский получается лучше, чем у меня

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия оценил первые матчи команды после перерыва в чемпионате, высказался о предстоящем сопернике – «Урале» и рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

– Я понимаю, что нам необходимо прибавлять в очень многих компонентах, и речь идет не только о результате, – приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина». – Были моменты по ходу сезона, когда результат не был положительным, но игрой я был доволен. А сейчас бывают такие моменты, когда есть вроде результаты, команда не пропускает, но игрой мы не очень довольны. Мы это понимаем, будем прибавлять. Разные моменты бывают по ходу сезона, но, тем не менее, стоит обратить внимание, что мы набираем очки, это важный момент. Безусловно, мы тоже хотим, чтобы игра нашей команды улучшилась. Мы будем прилагать все усилия для этого, а улучшение игры – это главная гарантия хороших результатов.

– В «Урале» тоже поменялся главный тренер, но в команде остались многие игроки, в отличие, например, от «Анжи». Насколько это другая команда по сравнению с первым кругом?

– В данном отрезке «Урал» – одна из наиболее успешных команд, команда, которая выступает достаточно стабильно. У них есть такой футболист, как Бикфалфи, который находится в очень хорошей форме, забивает голы. Они выдерживают похожий стиль игры, состав сохранился, хотя и отсутствуют некоторые футболисты средней линии. Но «Урал» провел достаточно удачный отрезок. Мы помним, как складывался кубковый матч против «Краснодара». «Урал» попал в сложные условия, когда команда была номинальным хозяином, но играла в гостях. Тем не менее, они выбили из Кубка «Краснодар». «Урал» сейчас находится в очень хорошем для команды моменте.

– Как ваши успехи в изучении русского языка?

– Постепенно стараюсь изучать, язык сложный. Думаю, у детей получается лучше, чем у меня (смеется).

Напомним, матч 20-го тура «Урал» – «Рубин» пройдет 18 марта на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге. Начало – 14:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча