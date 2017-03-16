МОК потратил 2,8 млн долларов на перепроверку допинг-проб

Международный олимпийский комитет (МОК) потратил 2,8 миллиона долларов на повторную проверку допинг-проб с тех пор, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена начала свое расследование, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

- Международный олимпийский комитет потратил 2,8 миллиона долларов на повторную проверку проб с тех пор, как Макларен начал свое расследование, - цитирует Адамса «Р-Спорт».

Напомним, что МОК повторно устроил перепроверку проб спортсменов с ОИ-2008, ОИ-2012, ОИ-2010 и ОИ-2014.

9 декабря глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил. Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании. После публикации доклада МОК инициировал проверку в отношении 28 участников Игр.

Срок давности допинг-тестов, в течение которого можно проводить перепроверки, составляет восемь лет.