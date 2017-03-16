Гарбинье Мугуруса: Я нисколько не расстроена поражением от Плишковой

Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча с Каролиной Плишковой из Чехии (6:7 (2:7), 6:7 (5:7)) в ¼ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Матч получился очень сложным, – приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA. – Накануне на пресс-конференции я так и сказала, что это одна из самых трудных игр, которая у меня может быть.

Я нисколько не расстроена. Думаю, все решили три очка. В каких-то моментах я могла сыграть лучше. Но, честно говоря, это все детали».

Теперь, что счет личных встреч между Плишковой и Мугурусой стал 6:1 в пользу теннисистки из Чехии. При этом единственную победу над Плишковой Мугуруса одержала в их первом матче в 2013 году на Roland Garros.