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В Госдуме рассматриваются поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня комитет Госдумы по законодательству рассмотрит поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.

Депутаты предложили уравнять ответственность иностранных и российских болельщиков за нарушения правил поведения на официальных спортивных соревнованиях.

Также предлагается ввести возможность запрета на въезд в Россию иностранных футбольных хулиганов. 

Закон о физической культуре и спорте в России депутаты дополняют новой частью, по которой во время международных спортивных мероприятий въезд в Россию иностранцам не будет разрешаться, если есть информация, что они нарушили общественный порядок при проведении публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий за пределами России или намерены нарушить его в России.

В законе о порядке выезда из России и въезда прописывается возможность не пускать в Россию иностранцев целым списком. Порядок принятия решения о запрете въезда и перечень принимающих это решение федеральных органов исполнительной власти устанавливаются правительством, говорится в поправке.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях , которые предлагают депутаты, дадут право властям арестовывать иностранных фанатов на срок до 15 суток с выдворением за повторное и грубое нарушение, а также выравнивают размер штрафа за повторность​ до 15 тыс. руб. (как и для россиян). Для проживающих в России иностранцев, которые по решению суда могут избежать выдворения за нарушения на стадионе, предлагается ввести альтернативное наказание — штраф до 50 тыс. руб. (в принятом в первом чтении проекте предусмотрен только запрет на посещение соревнований).

Напомним, что законопроект, ужесточающий ответственность за беспорядки на стадионах, был разработан МВД к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году и внесен правительством в конце прошлого года. Согласно поправкам в КоАП, уже принятым в первом чтении, увеличивается в два раза максимальный штраф за нарушение запрета на посещение официального спортивного соревнования с 25 тыс. до 50 тыс. руб., а также устанавливается минимальный срок ареста — 10 дней (сейчас до 15 суток).

Вводится наказание за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований — штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или арест на 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований на срок от одного до семи лет.


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В Госдуме рассматриваются поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.
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