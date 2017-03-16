Кинэн официально возглавил «Куньлунь»

Канадский специалист Майк Кинэн официально стал главным тренером китайского «Куньлунь Ред Стар», сообщается «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

- Китай сейчас серьезно развивается экономически, имеет большой политический вес в мире и демонстрирует готовность к лидерству. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад в развитие клуба и подготовку сборной к домашним Играм-2022, - сказал Кинэн.

«Куньлунь» в первом раунде плей-офф проиграл «Магнитке» со счетом 1:4 в серии. После чего тренер Владимир Юрзинов-младший сообщил об отставке.

Напомним, что последней командой Кинэна был магнитогорский «Металлург». Он является единственным тренером, который выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. 67-летний специалист выиграл Кубок Гагарина с «Магниткой» в 2014 году.