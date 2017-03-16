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Зинедин Зидан: Не думаю, что есть тренер, желающий попасть на «Лестер»

Источник:  MirrorКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможной встрече с «Лестером» в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что есть какой-либо тренер, который надеется попасть на «Лестер». Они продолжают добиваться того, на что, по мнению других, неспособны. Многие считали, что они не удержат лидерство в премьер-лиге, а они сделали это. Многие думали, что они не отыграются в матче с «Севильей», а они сделали это.

С кем бы они ни играли, они не будут фаворитами. И при условии того, что они играют без давления, а их соперник – наоборот, все может произойти.

В их составе есть очень талантливые игроки, но ко всему прочему они играют с полной отдачей и желанием. Таким командам нелегко противостоять.

В ¼ финала всех ждут два трудных матча. На этой стадии все начинают верить в то, что могут выиграть трофей», – приводит Mirror слова Зидана.

Напомним, жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов пройдет 17 марта в Ньоне.

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