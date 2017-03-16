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Виталий Смирнов: Мы возлагаем надежды, что наша команда выступит на ОИ-2018 под флагом России

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов высказался о допуске российских спортсменов к выступлению на Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года под флагом России.

«Есть целый ряд вариантов, которые обсуждались в международной прессе. Если брать прецеденты, это участие под флагом МОК, как было в 1992 году, или запрет на участие, что мы не считаем возможным.

Самое главное, мы возлагаем надежды на то, что наша команда будет допущена к Олимпиаде и будет выступать под флагом России. Я оптимист, у меня 45-летний опыт работы в МОК, и я уверен, что проблема будет решена», – приводит ТАСС слова Смирнова.

Напомним, независимая комиссия под руководством почетного члена МОК Смирнова была создана в июле 2016 года по предложению президента России Владимира Путина.

В состав независимой общественной антидопинговой комиссии входят представители спортивных и общественных организаций, известные деятели культуры, спортсмены и представители СМИ.

Добавим, что из-за проблем с допингом сборные России по легкой и тяжелой атлетике не выступали на Олимпиаде в Лондоне, а паралимпийская сборная России в полном составе пропустила Паралимпиаду.

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