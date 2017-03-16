Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018

Источник:  Агентство бизнес новостей (АБН)Комментарии

Сборная России может прибегнуть к помощи вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник.   

Специалист не войдет в тренерский штаб национальной российской сборной, а будет работать в национальной команде в качестве консультанта. Он будет разбирать соперников по групповой стадии.

Напомним, что Бердыев присоединился к «Ростову» в декабре 2014 года, на момент его назначения клуб находился на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе всего 11 очков. В первом сезоне команда под руководством туркменского тренера сохранила прописку в премьер-лиге, а в следующем розыгрыше чемпионата страны «Ростов» завоевал серебряные медали турнира, что дало ему право участвовать в Лиге чемпионов. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вице-мэр Москвы: После ввода «Лужников» и «Динамо» Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мираЗаместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что столица России в ближайшее время станет одним из футбольных центров мира.7 историй про Бердыева7 историй про Бердыева«ССФ» публикует отрывки из книги «Театр футбола – от фаната и агента до президента», написанной Алексеем Сафоновым и Максимом Михалко.В Госдуме рассматриваются поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.Сегодня комитет Госдумы по законодательству рассмотрит поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков матча Россия - БельгияАдминистрация Краснодарского края опубликовала памятку для фанатов, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии.Виталий Мутко: Нет никаких сомнений по поводу строительства стадиона в КалининградеПредседатель Оргкомитета «Россия-2018», заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной РоссииФорвард «Краснодара» Федор Смолов сомневается в том, что он сможет помочь сборной России в ближайших товарищеских матчах.Свердловские власти могут отказаться от идеи демонтировать 12 тысяч мест на «Екатеринбург Арене» после ЧМ-2018«Екатеринбург Арена» после чемпионата мира по футболу 2018 года может не подвергнуться новой реконструкции, сообщил генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.Раймон Доменек: У Мбаппе огромный потенциал, и я уверен, что он выступит на ЧМ-2018 в РоссииБывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, а также выразил мнение, что нападающий отправится вместе со сборной Франции на чемпионат мира-2018, который состоится в России.Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'ИвуаромСтали известны имена судей, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России по футболу.Первый тестовый матч в «Лужниках» может пройти летом 2017 годаПервый тестовый матч на стадионе «Лужники» может пройти летом 2017 года, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.Роман Широков: Первый раз слышу о попадании в список МакларенаБывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг появившуюся в СМИ новость о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года.Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?Александр Самедов: У Черчесова в сборной все получитсяПолузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов верит, что у Станислава Черчесова все получится в национальной команде.Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.В Петербурге появится десять плавучих гостиниц к ЧМ-2018Власти города выделили десять мест для плавучих гостиниц к чемпионату мира-2018.Кафу: Россия – фаворит Кубка конфедераций, и не так важно, что некоторые болельщики не верят в успех сборнойДвукратный чемпион мира Кафу после посещения Санкт-Петербурга назвал Россию фаворитом Кубка конфедераций.Александр Тарханов: Не факт, что Бухаров будет играть в сборнойГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вызове в сборную России нападающего «Ростова» Александра Бухарова.«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной России«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о списке футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную РоссииДжано вызван в сборную ГрузииПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи с Сербией и Латвией.Александр Бухаров: Вызов в сборную оказался для меня неожиданнымНападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился своими впечатлениями от вызова в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.
Футбол
В Госдуме рассматриваются поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.
Другие
МОК потратил 2,8 млн долларов на перепроверку допинг-проб
Футбол
«Милан» отказался продавать Доннарумму в «Реал»
Олимпиада
МОК создаст Независимую организацию допинг-тестирования
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018