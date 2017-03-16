Вице-мэр Москвы: После ввода «Лужников» и «Динамо» Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что столица России в ближайшее время станет одним из футбольных центров мира.

«После ввода стадионов «Лужники» и «Динамо» Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира. Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики города Москвы.

Напомним, также аккредитация УЕФА и ФИФА есть у стадионов «Открытие Арена», Арены ЦСКА и «Локомотив».