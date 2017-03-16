Вице-мэр Москвы: После ввода «Лужников» и «Динамо» Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира
Заместитель мэра
Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил,
что столица России в ближайшее время станет одним из футбольных центров мира.
«После ввода стадионов «Лужники» и «Динамо» Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира. Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА.
Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики города Москвы.
Напомним, также аккредитация УЕФА и ФИФА есть у стадионов «Открытие Арена», Арены ЦСКА и «Локомотив».
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