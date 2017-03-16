Букмекеры отдают небольшое преимущество «Краснодару» в матче с «Сельтой»
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой».
Победа российского клуба в основное время оценивается коэффициентом 2,54, тогда как виктория испанской команды идет за 2,79.
За ничью букмекеры предлагают 3,36.
Матч в Краснодаре начнется в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Напомним, первую встречу «Сельта» выиграла со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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