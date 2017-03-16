«Сочи» продлил контракт с Барулиным еще на сезон

«Сочи» продлил контракт с голкипером Константином Барулиным, сообщает официальный сайт клуба.

Срок нового соглашения – один год. В составе южан 32-летний вратарь провел уже два сезона, проведя за это время 110 матчей, 8 из которых он отыграл «на ноль». В прошедшем чемпионате хоккеист принял участие в 53-х встречах, в среднем отражая 92,5% бросков и имея коэффициент надежности 2.27.

До «Сочи» Барулин выступал за такие клубы как «Авангард», «Ак Барс», «Атлант» , ЦСКА, «Химик», СКА, «Спартак».



