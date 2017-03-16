Букмекеры считают, что у «Ростова» нет шансов в матче с «Манчестер Юнайтед»
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».
Победа английского клуба в основное время оценивается мизерным коэффициентом 1,22, тогда как виктория российской команды идет за 15,55.
За ничью букмекеры предлагают 6,13.
Матч в Манчестере начнется в 23:05 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:1.
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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