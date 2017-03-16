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Букмекеры считают, что у «Ростова» нет шансов в матче с «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».

Победа английского клуба в основное время оценивается мизерным коэффициентом 1,22, тогда как виктория российской команды идет за 15,55.

За ничью букмекеры предлагают 6,13.

Матч в Манчестере начнется в 23:05 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:1. 

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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