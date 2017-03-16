Сергей Карасев: За три года набрался в Америке баскетбольного и жизненного опыта

Вернувшийся на родину после трех сезонов в НБА Сергей Карасев рассказал о своей заокеанской жизни.

- Скучаете по Америке после проведенных там трех лет?

- Да, это был важный этап в моей жизни, - цитирует игрока RT. - Мы с женой до сих пор пересматриваем фотографии. Есть огромное желание вернуться. Хотя бы просто съездить и потренироваться летом перед вызовом в сборную.

- Многие из тех, кто уехал в НБА до наступления 20 лет и не смог там закрепиться, признают, что пребывание за океаном позволило взглянуть на баскетбол с другой стороны…

- Да, есть такое. Я уехал в 19 лет. За три года набрался не только баскетбольного, но и жизненного опыта. Вдали от друзей и родственников остается думать и принимать решения самому, надеяться на себя. Это был существенный шаг в плане развития. Я счастлив, что мне однажды выпала возможность попробовать силы в сильнейшей лиге на планете.

- Что с психологической точки зрения было сложнее - перебираться в США или возвращаться обратно?

- Когда я уезжал в 2013-м, то был только подающим надежды. На меня не смотрели как на лидера команды, который обязан набирать по 20-25 очков за матч. Я ехал взрослеть и впитывать все. Это хороший фундамент на будущее. А сейчас передо мной новый вызов, новая роль в команде. Ради этого буду продолжать работать.





