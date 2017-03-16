Илья «Lil» Ильюк: Я не считаю себя провокатором

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью esports.mail.ru рассказал о своих высказываниях в социальных сетях, о тренере состава Иване «ArtStyle» Антонове и о соперниках на The Kiev Major.



«Я не считаю себя «провокатором». В отличие от ребят, с которыми меня сравнивают, я всегда думаю что говорю, и говорю что думаю и чувствую в данный конкретный момент. Но при этом это абсолютно не значит, что я буду слепо верить и гнуть свою линию до конца своих дней. К тому же, я часть команды, а не отдельный независимый персонаж, как тот же МакГрегор. Я не проигрываю или выигрываю бои в одиночку — все, что я толкаю в массы в равной степени сказывается на имидже моей команды и организации, не только на личном.



Я считаю, что это единственный человек в СНГ, который смог бы занять эту должность. У него есть большой багаж знаний и опыта, не только в плане игры, но и в психологическом плане. Он хорошо понимает игру и то, как должна работать команда в этой игре. Он знает, какие проблемы могут возникать, и как их решать, как устранять конфликты, как налаживать общение и многое другое. По сути это шестой игрок с независимым авторитетным мнением, который порой усиливает команду одним лишь своим существованием. Таких людей в СНГ больше нет. Поэтому Ваня был идеальным кандидатом, мы все давно его знаем и всегда отлично общались.



Самый опасный оппонент — Evil Geniuses. Мы играли с OG, однако почти все наши игры, которые мы проиграли (~10%) мы проиграли по своей вине. Никогда не было такого, чтобы они нас переигрывали, индивидуально или в макро. С моей точки зрения мы лучше их по всем параметрам. Evil Geniuses же всегда оставалась командой, которая может удивить. Поэтому не очень хотелось бы встретиться с ними до финалов — равно как и им с нами.



Я считаю, что всегда всё зависит от тебя, ты либо проигрываешь, либо выигрываешь. Противник, он как бы по дефолту есть. Ничего не мешает тебе быть лучше и сильнее всех остальных».



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