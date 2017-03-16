«Краснодар» намерен расстаться с Торбинским и Быстровым

Полузащитники «Краснодара» Дмитрий Торбинский и Владимир Быстров могут вскоре покинуть команду, сообщает Life.

По данным издания, клуб собирается расторгнуть действующее до лета 2018 года соглашение с 32-летним Торбинским. Команду он может покинуть до конца нынешнего сезона.

В свою очередь, 33-летний Быстров уже занят поисками нового места работы - его контракт с «Краснодаром» истекает предстоящим летом.

Напомним, на днях клуб объявил о расторжении соглашения по обоюдному согласию с 34-летним Маратом Измайловым.