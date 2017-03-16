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Иванович может уйти из «Химок»

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Химок» Душко Иванович может завершить работу в клубе по окончании сезона.

Руководство «Химок» ждет от 59-летнего сербского специалиста решения задачи по выходу команды в Евролигу. Однако даже ее выполнение не гарантирует Ивановичу продления контракта.

«Химки» могут расстаться с Ивановичем даже в случае завоевания путевки в Евролигу, – приводят «Известия» слова источника в клубе. – Тренер имеет довольно натянутые отношения с лидерами коллектива, что может стать решающим фактором в вопросе продления контракта главного тренера. В итоге клуб встанет перед тяжелым выбором: поменять наставника или заняться серьезной ротацией состава».

Напомним, «Химки» занимают третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

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