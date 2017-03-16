«Югра» не будет подписывать новый контракт с Разиным
«Югра» не будет подписывать новый контракт с главным тренером Андреем Разиным, сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.
«Контракт не будет продлен по обоюдному согласию сторон», - сказал он.
Напомним, Разин возглавил «Югру» в 2016 году. Под его руководством клуб в этом сезоне занял 13-е место в Восточной конференции КХЛ, что не позволило ему принять участие в плей-офф. В прошлом сезоне Разин тренировал «Автомобилист».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически