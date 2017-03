«Зенит» в рамках благотворительной акции презентовал книгу-раскраску (фото)

«Зенит» и проект Play and Help, организованный семьями Шатовых и Смольниковых, представили книгу-раскраску.

Раскраска составлена из портретов футболистов, мотивирующих фраз и картинок с талисманом «Зенита» – львом. Автором рисунков стал петербургский художник Алексей Кирьянов.

В презентации принимали участие футболисты «Зенита» Игорь Смольников и Олег Шатов вместе с женами. Выпуск приурочен к открытию детского реабилитационного центра, который начнет работу 26 марта. Все деньги, вырученные с продажи раскрасок, пойдут в центр.

Напомним, благотворительная организация Play and Help – это проект, который в 2015 году создали жены футболистов «Зенита» Виктория Шатова и Екатерина Смольникова. Play and Help помогает благотворительным фондам и людям с проблемами со здоровьем.

«Зенит» также участвует в акции «Давай-давай!» при поддержке «Русфонда». Если удается собрать средства на лечение ребенка – игроки выполняют необычные для себя задания.

Ранее в благотворительной акции принимали участие игроки «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, Жозе Маурисио - таксистом, а Александр Кокорин продавал пышки. Следующий участник акции – Владислав Радимов.