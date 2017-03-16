Станислав Черчесов посетит матч «МЮ» – «Ростов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приktntk в Манчестер, где сегодня состоится ответный матч 1/8 Лиги Европы между «МЮ» и «Ростовом».

Ночью Черчесов прибыл в отел, где живет «Ростов», а сегодня вечером он посетит матч ростовчан с «МЮ».

Напомним, что из «Ростов» в сборную России на ближайшие товарищеские игры вызвали четыре футболиста. Это Федор Кудряшов, Александр Бухаров, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Матч «МЮ» - «Ростов» начнется сегодня в 23:05.