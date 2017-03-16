Станислав Черчесов посетит матч «МЮ» – «Ростов»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приktntk в Манчестер, где сегодня состоится ответный матч 1/8 Лиги Европы между «МЮ» и «Ростовом».
Ночью Черчесов прибыл в отел, где живет «Ростов», а сегодня вечером он посетит матч ростовчан с «МЮ».
Напомним, что из «Ростов» в сборную России на ближайшие товарищеские игры вызвали четыре футболиста. Это Федор Кудряшов, Александр Бухаров, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
Матч «МЮ» - «Ростов» начнется сегодня в 23:05.
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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