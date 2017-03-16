Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Первый канал продолжает переговоры с ФИФА о покупке прав на ЧМ-2018

Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый канал продолжает переговоры с ФИФА о покупке прав на телетрансляции матчей чемпионата мира-2018, сообщил генеральный продюсер телеканала Константин Эрнст.

- Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены, - цитирует Эрнста «Р-Спорт». 

Ранее вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что стоимость телеправ составляет 100 миллионов долларов. 

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дешам не вызвал в сборную Франции Бензема и Марсьяля на матчи с Люксембургом и ИспаниейТренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам на международном уровне.Владимир Маркин: Новые поправки помогут провести без эксцессов Кубок конфедерацийВице-мэр Москвы: После ввода «Лужников» и «Динамо» Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мираЗаместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что столица России в ближайшее время станет одним из футбольных центров мира.Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018Сборная России может прибегнуть к помощи вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник.В Госдуме рассматриваются поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.Сегодня комитет Госдумы по законодательству рассмотрит поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.Виталий Мутко: Нет никаких сомнений по поводу строительства стадиона в КалининградеПредседатель Оргкомитета «Россия-2018», заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.Свердловские власти могут отказаться от идеи демонтировать 12 тысяч мест на «Екатеринбург Арене» после ЧМ-2018«Екатеринбург Арена» после чемпионата мира по футболу 2018 года может не подвергнуться новой реконструкции, сообщил генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.Раймон Доменек: У Мбаппе огромный потенциал, и я уверен, что он выступит на ЧМ-2018 в РоссииБывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, а также выразил мнение, что нападающий отправится вместе со сборной Франции на чемпионат мира-2018, который состоится в России.Первый тестовый матч в «Лужниках» может пройти летом 2017 годаПервый тестовый матч на стадионе «Лужники» может пройти летом 2017 года, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.В Петербурге появится десять плавучих гостиниц к ЧМ-2018Власти города выделили десять мест для плавучих гостиниц к чемпионату мира-2018.Джано вызван в сборную ГрузииПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи с Сербией и Латвией.Виталий Мутко: Во время ЧМ-2018 Россию посетит миллион туристов, покажем всем, что у нас демократическая странаВице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о значении проведения чемпионата мира 2018 года в туристических целях.Капитан «Амкара» Занев вызван в сборную Болгарии на матчи отбора ЧМ-2018Капитан «Амкара» Петар Занев получил вызов в национальную сборную Болгарии, которая 25 марта проведет на своем поле матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 против Голландии.Стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатациюВице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатацию.Попов вызван в сборную Болгарии на матч с Голландией в рамках отбора к ЧМ-2018Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов получил приглашение в сборную Болгарии для участия в отборочном турнире чемпионата мира - 2018.Виталий Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятные8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятныеЗа 100 дней до Кубка Конфедераций на «Стадионе Санкт-Петербург» все на высшем уровне, чтобы доказать: арена готова.Ловчев стал послом Сочи на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 (фото)Ловчев стал послом Сочи на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 (фото)Защитник сборной СССР и «Спартака» 1970-х, обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сегодня стал послом Сочи как города, который примет Кубок конфедераций и ЧМ-2018.Ибрагим Цаллагов: Одна из главных моих целей – сыграть на чемпионате мира-2018Полузащитник Ибрагим Цаллагов, зимой перешедший в «Зенит» из «Крыльев Советов», рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.Хабиб, не гони так быстро! 5 главных скандалов неделиХабиб, не гони так быстро! 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.
Футбол
18 игроков покинут «Сити» грядущим летом, Гвардиола получит на трансферы 150 млн фунтов
Хоккей
Букмекеры полагают, что СКА завершит сегодня серию с «Динамо»
Футбол
«Челси» готов выложить за Чалханоглу 38 миллионов евро
Футбол
Владимир Маркин: Новые поправки помогут провести без эксцессов Кубок конфедераций
все новости