Первый канал продолжает переговоры с ФИФА о покупке прав на ЧМ-2018

Первый канал продолжает переговоры с ФИФА о покупке прав на телетрансляции матчей чемпионата мира-2018, сообщил генеральный продюсер телеканала Константин Эрнст.

- Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены, - цитирует Эрнста «Р-Спорт».

Ранее вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что стоимость телеправ составляет 100 миллионов долларов.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.