Пеп Гвардиола: Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов и буду пытаться это сделать снова
Главный тренер «Манчестер
Сити» Пеп Гвардиола объяснил, что у него не получилось при подготовке к
ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (1:3) на стадионе «Луи II».
«На всех собраниях я старался убедить игроков, что мы приехали в Монако стараться атаковать и забивать. И моей ошибкой стало то, что у меня не получилось это сделать.
Так произошло во втором тайме, но было уде слишком поздно. Все тренеры делают ошибки, но не думаю, что мы ошиблись в тактике.
Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я пытался и буду пытаться снова. Такой игры, которую мы показываем в этом сезоне или во втором тайме матча с «Монако» было бы достаточно», – приводит BBC слова Гвардиолы.
Напомним, в первом матче на «Этихад Стэдиум» «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 5:3, поэтому благодаря большему числу голов на чужом поле «Монако» прошел дальше.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)
Голы
Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция