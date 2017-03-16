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Пеп Гвардиола: Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов и буду пытаться это сделать снова

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, что у него не получилось при подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (1:3) на стадионе «Луи II».

«На всех собраниях я старался убедить игроков, что мы приехали в Монако стараться атаковать и забивать. И моей ошибкой стало то, что у меня не получилось это сделать.

Так произошло во втором тайме, но было уде слишком поздно. Все тренеры делают ошибки, но не думаю, что мы ошиблись в тактике.

Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я пытался и буду пытаться снова. Такой игры, которую мы показываем в этом сезоне или во втором тайме матча с «Монако» было бы достаточно», – приводит BBC слова Гвардиолы.

Напомним, в первом матче на «Этихад Стэдиум» «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 5:3, поэтому благодаря большему числу голов на чужом поле «Монако» прошел дальше.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)

Голы

Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).

Состав

Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро

Предупреждения:

Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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