Владимир Юрзинов: Никаких переговоров с другими клубами не веду

Бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов заявил, что не ведет переговоры с другими клубами.

«Сегодня я убедился в правильности принятого мной решения, просто раньше не хотел это озвучивать. Сейчас никаких переговоров с другими клубами не веду», – приводит ТАСС слова Юрзинова.

Напомним, в четверг «Куньлунь Ред Стар» объявил о назначении на пост главного тренера канадца Майка Кинэна.

Под руководством Юрзинова китайский клуб в своем первом сезоне в КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серии с магнитогорским «Металлургом».

После заключительного матча серии Юрзинов объявил о том, что подал прошение об отставке.