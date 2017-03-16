Владимир Юрзинов: Никаких переговоров с другими клубами не веду
Бывший главный тренер
«Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов заявил, что не ведет переговоры с другими
клубами.
«Сегодня я убедился в правильности принятого мной решения, просто
раньше не хотел это озвучивать. Сейчас никаких переговоров с другими клубами не
веду», – приводит ТАСС слова Юрзинова.
Напомним, в четверг «Куньлунь Ред Стар» объявил о назначении на
пост главного тренера канадца Майка Кинэна.
Под руководством Юрзинова китайский клуб в своем первом сезоне в
КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф
проиграл в пяти матчах серии с магнитогорским «Металлургом».
После заключительного матча серии Юрзинов объявил о том, что подал прошение об отставке.
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