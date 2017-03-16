Владимир Маркин: Новые поправки помогут провести без эксцессов Кубок конфедераций

Руководитель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал новость о том, что сегодня в Государственной Думе рассматриваются поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов:



- Речь идет не только о болельщиках, а о любых нарушителях правил проведения официальных спортивных мероприятий. Сотрудников и даже спортсменов это тоже касается. Поправки к кодексу приняты с учетом зарубежного опыта. Они помогут провести без эксцессов и Кубок конфедерации в этом году, и чемпионат мира по футболу-2018, и игры чемпионата Европы в 2020 году.



Тем не менее, считаю, что нам нужно не только воспринимать зарубежный опыт, но и идти дальше на основе собственного опыта. Возможно, уже после Кубка конфедерации будут внесены новые изменения.

Напомним, что законопроект, ужесточающий ответственность за беспорядки на стадионах, был разработан МВД к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году и внесен правительством в конце прошлого года. Согласно поправкам в КоАП, уже принятым в первом чтении, увеличивается в два раза максимальный штраф за нарушение запрета на посещение официального спортивного соревнования с 25 тыс. до 50 тыс. руб., а также устанавливается минимальный срок ареста — 10 дней (сейчас до 15 суток).



Вводится наказание за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований — штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или арест на 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований на срок от одного до семи лет.