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«Челси» готов выложить за Чалханоглу 38 миллионов евро

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«Челси» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу и готов предложить за него 38 миллионов евро, сообщает Şampiy10.

По данным издания, «синие» предложат турецкому хавбеку трехлетний контракт.

Напомним, в настоящее время 24-летний игрок отбывает дисквалификацию до конца текущего сезона по решению ФИФА. В 2011 году Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и достиг договоренности о переходе в «Трабзонспор». Впрочем, после этого футболист продлил контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург». В ФИФА сочли, что футболист нарушил трансферные правила и приняли решение о его дисквалификации.

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