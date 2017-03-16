«Челси» готов выложить за Чалханоглу 38 миллионов евро
«Челси» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу и готов предложить за него 38 миллионов евро, сообщает Şampiy10.
По данным издания, «синие» предложат турецкому хавбеку трехлетний контракт.
Напомним, в настоящее время 24-летний игрок отбывает дисквалификацию до конца текущего сезона по решению ФИФА. В 2011 году Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и достиг договоренности о переходе в «Трабзонспор». Впрочем, после этого футболист продлил контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург». В ФИФА сочли, что футболист нарушил трансферные правила и приняли решение о его дисквалификации.
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