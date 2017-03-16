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«Уильямс» объявил о возвращении Лоу

Источник:  AutosportКомментарии

Новым главным техническим директором «Уильямса» станет Падди Лоу.

«Я всегда с большим уважением относился к «Уильямсу», моей первой команде в Формуле-1. Для меня большая честь вернуться сюда на руководящую должность и стать акционером. Я предельно мотивирован и хочу внести свой вклад в развитие команды.

План на будущее, предложенный советом директоров «Уильямса», выглядит убедительно и помог мне принять решение присоединиться к компании, приверженной идее развития своего уникального наследия и возвращения на вершину Формулы-1», – приводит Autosport.com.ru слова Лоу.

Напомним, Лоу придет в «Уильямс» на смену Пэту Симондсу, который покинул британскую команду в декабре 2016 года, однако положение Лоу будет выше, чем у предшественника в связи с тем, что он приобрел часть акций команды.

Добавим, что Лоу работал в «Уильямсе» в 1987-1993 годах, после чего перешел в «Макларен», а с 2013 года был техническим директором «Мерседеса». За это время команда трижды выигрывала Кубок конструкторов, а пилоты Льюис Хэмилтон и Нико Росберг выиграли три чемпионских титула на двоих.

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