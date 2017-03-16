Букмекеры полагают, что СКА завершит сегодня серию с «Динамо»
Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу 1/2 финала плей-офф КХЛ в Западной конференции, в которой СКА примет московское «Динамо».
Победа питерцев в основное время оценивается коэффициентом 1,47, тогда как виктория столичной команды идет за 5,44.
За ничью букмекеры предлагают 5,08.
Игра начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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