Александр Жуков: Мы полностью поддерживаем решение МОК о создании Независимой организации допинг-тестирования
Президент
Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о решении
Международного олимпийского комитета создать Независимую
организацию допинг-тестирования (ITA).
«Мы полностью поддерживаем сегодняшнее решение исполкома МОК по ключевым принципам реформирования международной антидопинговой системы. Они во многом созвучны с нашими предложениями, которые мы вносили на Олимпийском саммите в Лозанне. Прежде всего это касается принципа независимости Всемирного антидопингового агентства как от спортивных организаций, так и от национальных интересов», – приводит ТАСС слова Жукова.
Добавим, что по решению МОК спортсмен, не сдавший
минимального количества проб, не будет допущен к Олимпийским играм или
чемпионату мира.
Ответственными за исполнение этих планов по запросу ITA станут национальные антидопинговые агентства.