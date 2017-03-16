Александр Жуков: Мы полностью поддерживаем решение МОК о создании Независимой организации допинг-тестирования

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о решении Международного олимпийского комитета создать Независимую организацию допинг-тестирования (ITA).

«Мы полностью поддерживаем сегодняшнее решение исполкома МОК по ключевым принципам реформирования международной антидопинговой системы. Они во многом созвучны с нашими предложениями, которые мы вносили на Олимпийском саммите в Лозанне. Прежде всего это касается принципа независимости Всемирного антидопингового агентства как от спортивных организаций, так и от национальных интересов», – приводит ТАСС слова Жукова.

Добавим, что по решению МОК спортсмен, не сдавший минимального количества проб, не будет допущен к Олимпийским играм или чемпионату мира.

Ответственными за исполнение этих планов по запросу ITA станут национальные антидопинговые агентства.