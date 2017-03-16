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В Dota 2 появилась аркана для Juggernaut

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Valve выпустила новое обновление 7.03 для клиента Dota 2.

В игре появился предмет редкости Arcana для Juggernaut, а также была обновлена модель Jakiro.


Общие изменения:

-Monkey King Monkey King добавлен в Captain's Mode.
-Опыт, необходимый для перехода с уровня 1 до уровня 6, увеличен на 15%, т.е. на 300 единиц опыта в общем.
-Опыт, необходимый для перехода с уровня 9 до уровня 13, перераспределен с 700/720/740/1200 до значений 800/820/840/900.
-АоЕ-золото и АоЕ-опыт за убийство уменьшены на 10% (включая камбек-золото и камбек-опыт).
-Общая награда за T-1 вышку уменьшена с 160 до 120.
-Пассивный приток золота уменьшен на 10%.
-Базовая награда за лайновых крипов ближнего боя уменьшена на 2.
-Прибавка к награде за лайновых крипов ближнего боя увеличена на 1 за каждую прибавку.
-Уменьшена прибавка к награде за лайновых крипов дальнего боя на 1 за каждую прибавку.
-Базовый уровень регенерации здоровья Святынь уменьшен со с 120 здоровья/с. до 100 здоровья/c.
-Базовая броня всех вышек уменьшена на 4.
-Теперь вышки получают прибавку в 2 брони за каждого вражеского игрока, находящегося в радиусе 1200.
-Здоровье Т-1 вышки увеличено с 1300 до 1400.
-Перезарядка сканирования уменьшена с 270 секунд до 210.
-Время выбора героев в режиме Ranked All Pick уменьшено с 35 секунд до 30 секунд.

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