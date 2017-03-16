Сегодня состоится открытая жеребьевка пятого сезона программы «Футбол для дружбы»

Сегодня в Гамбурге в 18:00 по московскому времени стартует церемония открытой жеребьевки пятого сезона программы «Футбол для дружбы»





Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется в рамках глобальной социальной программы «Газпром – детям». Цель программы — через футбол привить молодому поколению актуальные ценности и интерес к здоровому образу жизни. В рамках программы футболисты в возрасте 12-14 лет из разных стран мира принимают участие в ежегодном международном детском форуме, международном турнире по уличному футболу, международном дне футбола и дружбы. Послом проекта является знаменитый немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр, выигрывавший чемпионаты мира и как футболист, и как тренер.



В 2017 году участвовать в программе будут дети из 64 стран: Алжира, Аргентины, Армении, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Бангладеш, Бельгии, Боливии, Бразилии, Болгарии, Венесуэлы, Венгрии, Вьетнама, Германии, Ганы, Греции, Дании, Египта, Исландии, Испании, Италии, Индии, Ирана, Ирака, Китая, Казахстана, Киргизии, Латвии, Ливии, Литвы, Македонии, Мексики, Мозамбика, Норвегии, Пакистана, Польши, Португалии, Румынии, России, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Сирии, Таджикистана, Танзании, Нидерландов, Великобритании, США, Турции, Туркмении, Украины, Уругвая, Узбекистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Южной Кореи, ЮАР и Японии.

В открытой жеребьевке примут участие мальчики и девочки 12 лет, в том числе - дети с ограниченными возможностями. Юные футболисты будут разделены на 8 международных смешанных Команд Дружбы, жеребьевка определит составы команд и амплуа игроков.



«Советский спорт» будет вести прямую трансляцию жеребьевки.

