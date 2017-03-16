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18 игроков покинут «Сити» грядущим летом, Гвардиола получит на трансферы 150 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует обновить состав своей команды по окончании текущего сезона.

Как сообщает The Guardian, по инициативе испанского специалиста команду могут покинуть 18 игроков. Отмечается, что некоторые из них будут отданы в аренду, другие будут проданы, а те, у кого истекают контракты, покинут «Сити» на правах свободного агента.

По информации источника, речь идет о следующих футболистах: Яя Туре, Гаэль Клиши, Вили Кабальеро, Пабло Сабалета, Хесус Навас, Бакари Санья, Джо Харт, Самир Насри, Вилфрид Бони, Серхио Агуэро, Венсан Компани, Александр Коларов, Фабиан Делф, Фернандо и Келечи Ихеаначо. Имена других игроков источник не уточняет.

Также сообщается, руководство выделит Гвардиоле на летние трансферы 150 млн фунтов.

Накануне английский клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Монако» (6:6). Французский клуб вышел в четвертьфинал из-за правила выездного гола, поскольку забил в гостях 3 мяча.

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