Ари: Миранчук – один из самых талантливых игроков в России
Атакующий полузащитник «Локомотива» Ари - об Алексее Миранчуке.
- Вы провели только два матча, но все говорят об «аризависимости». Что скажете?
- Мне очень сильно помог тёплый приём. Надеюсь и дальше радовать болельщиков хорошей игрой.
- Не обидно, что ушли из клуба, который играет в ЛЕ?
- Конечно, футболистам важно выстроить в еврокубках. Но не менее важно чувствовать себя в команде хорошо, где тебе доверяют.
- Вы за карьеру играли со многими хорошими атакующими полузащитниками. Как вам Миранчук?
- Это один из самых талантливых игроков в России. И у Миранчука есть все, чтобы вырасти в большого игрока.
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