Никита Кучеров: Ребята из АХЛ принесли в команду свежесть и другое настроение

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров высказался о том, что позволило команде прибавить во второй половине регулярного чемпионата.

«Много травм у нас. Может, переоценили свои силы. Кто-то дал себе слабинку и не играет в полную силу, так, как играл год или два назад. Много ребят ушло. Команда собралась молодая, много людей из АХЛ. Они принесли в команду свежесть и другое настроение. Скорости стали другие. Из-за этого, я думаю, мы выходим с другими эмоциями и играем лучше, чем в начале сезона», – приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в последних 12 матчах «молнии» набрали 19 очков и включились в борьбу за место в плей-офф.

На данный момент у команды столько же очков, сколько у «Айлендерс», которые занимают второе место в зоне wild card.

До конца регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» проведет еще 13 матчей.