Юрий Семин: Штраф КДК? А разве я кого-то оскорбил?
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу 20-но тура чемпионата России.
- Насколько расстроило поражение от «Краснодара» перед «Спартаком»?
- Конечно, расстроило, мы ведь проиграли только 15 минут второго тайма. После поражений приходится восстанавливать психологическое состояние. Но так как это московское дерби, для наших футболистов это большие эмоции.
- Была информация, что вас могут оштрафовать за выход за пределы технической зоны.
- Это неправильно. Ну вышел я, может, на метр от этой линии. Кто это мерил и контролировал? Это нормальные эмоции тренера на действия игрока или судьи. Разве я кого-то оскорбил? Нет.
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