Андрей Червиченко: «Ростов» не пройдет «МЮ», он и так уже прыгнул выше головы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».

«Говорить о том, что «Ростов» пройдет «Манчестер Юнайтед», просто несерьезно. Тем более у нашей команды не будет двух ключевых фигур - Калачева и Гацкана. «Ростов» в нынешнем евротурнире и так прыгнул выше головы и то, что он не дал у себя дома выиграть «МЮ» и в какие-то моменты неплохо погонял англичан, он уже превзошел самого себя и многие клубы нашей премьер-лиги. Даже не помню, чтобы последние три-четыре года какая-то российская команда так солидно выглядела в европейских кубках, выкинув оттуда всех голландцев, бельгийцев, обыграв «Баварию» и играя почти на равных с «Манчестер Юнайтед», - сказал Червиченко.

Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Сегодняшняя игра начнется в Манчестере в 23:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.