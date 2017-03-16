Юрий Семин: Жаль, что Измайлов не будет играть, он яркий футболист

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к матчу 20-но тура и выразил мнение об уходе Марата Измайлова из «Краснодара».

- Будете ли варьировать тактику в ближайшем матче?

- Вполне возможно, так как вернётся Ари. Майкон ведь хорошо играл, за исключением эпизода, когда выходил один на один, и обязан был забивать гол.

- Вы сказали, что сделали выводы по матчу с «Краснодаром». Будут перестановки в составе?

- Думаю, да.

- Как считаете, почему «Спартаку» удаётся идти так стабильно по сезону?

- «Спартак» хорошо играет и по праву занимает первое место. Они стабильны. Но у всех команд есть свои слабые и сильные стороны.

- С Самедовым будете общаться перед игрой?

- Наверное, пообщаемся, поздороваемся. Обычно я не сторонник общения с соперником. Но переходы - часть футбольной жизни. Ничего необычного нет.