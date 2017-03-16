Юрий Семин: Жаль, что Измайлов не будет играть, он яркий футболист
- Будете ли варьировать тактику в ближайшем матче?
- Вполне возможно, так как вернётся Ари. Майкон ведь хорошо играл, за исключением эпизода, когда выходил один на один, и обязан был забивать гол.
- Вы сказали, что сделали выводы по матчу с «Краснодаром». Будут перестановки в составе?
- Думаю, да.
- Как считаете, почему «Спартаку» удаётся идти так стабильно по сезону?
- «Спартак» хорошо играет и по праву занимает первое место. Они стабильны. Но у всех команд есть свои слабые и сильные стороны.
- С Самедовым будете общаться перед игрой?
- Наверное, пообщаемся, поздороваемся. Обычно я не сторонник общения с соперником. Но переходы - часть футбольной жизни. Ничего необычного нет.
- Говорили ли вы с Измайловым, после того, как он расторг контракт с «Краснодаром»?
- Я не общался с Измайловым. Жаль, что он не будет играть в этот период. Он яркий футболист. Но что случилось, не знаю, не говорил с Маратом.